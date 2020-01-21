الاعلان عن 1800 من أسماء المقبولين بتعيينات الأجر يومي2020

المستقلة/ أعلنت محافظة نينوى و بلدية الموصل عن تعيين 1800 موظف بعقد أجر يومي .

و قال نجم الجبوري محافظ نينوى على أنه عين 1800 موظف بعدة درجات وظيفية بعقد أجر يومي لثلاثة أشهر قابلة للتمديد و كان لبلدية الموصل الحظ الاكبر بواقع 1000 موظف و 800 موظف لبلدية نينوى, استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2020.

و تم الاعلان عن التعيينات للاجور اليومية للبلديات خلال اجتماع وزير الاعمار و الاسكان و البلديات العامة مع محافظ نينوى , و تسيير وزير البلديات باطلاق تعيينات الاجر اليومي على ملاك البلدية و البلديات.