الاعلان عن وفاة وزير الدفاع السوداني !

(المستقلة)..أكدت وسائل إعلام سودانية فجر اليوم الأربعاء، وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بدولة جنوب السودان إثر إصابته بذبحةٍ صدرية.

وقال موقع “راكوبة نيوز” السوداني، إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر، توفي بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية.

وأضاف الموقع نفسه وفقاً لمصادر تحدثت إليه، أنه من المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم.

ونقلت قناة “الحدث” السعودية، عن مراسلتها خبر تأكيد وفاة وزير الدفاع السوداني بدولة جنوب السودان.

ونقلت “رويترز” عن متحدث بإسم الجيش السوداني قوله، “وفاة وزير الدفاع السوداني جمال عمر بأزمة قلبية خلال زيارته إلى جنوب السودان”.