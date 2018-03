الاعلان عن جوائز الاوسكار للعام 2018

(المستقلة)..انتهى حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ90 في مسرح دولبي في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث فاز بالجائزة الكبرى أفضل فيلم لعام 2017 The Shape Of Water.

وحمل الحفل العالمي الذي انتظره الملايين من عشاق السينما، مفاجآت هذا العام حيث فاز جوردان بيل، مخرج وكاتب فيلم (جيت أوت Get Out)، ليصبح أول رجل أسود في تاريخ أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية (أوسكار) الممتد 90 عاماً يفوز بجائزة أفضل سيناريو أصلي.

وفيما يلي الجوائز التي حصدها المشاهير خلال الحفل:

الجائزة الكبرى لأفضل فيلم

فاز فيلم ذا شايب أوف ووتر The Shape of Water بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم.

أفضل مخرج

وفاز المخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو بجائزة أفضل مخرج عن نفس الفيلم The Shape Of Water، وهذه الجائزة هي أول جائزة أوسكار يفوز بها ديل تورو (53 عاما) الذي أخرج أفلاما مثل (هيل بوي) و(بانز لابيرينث).

وقال ديل تورو لدى تسلمه الجائزة “إن أعظم شئ يفعله الفن، وتفعله صناعتنا، هو إزالة القيود – ويجب علينا الاستمرار في عمل هذا، عندما يطلب منا العالم أن نفعل ذلك بشكل أعمق”.

أفضل ممثل

فاز جاري أولدمان بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (داركست أورThe Darkest Hour).وجسد أولدمان (59 عاما) في الفيلم شخصية الزعيم البريطاني أثناء الحرب ونستون تشرشل. واكتسح أولدمان، الذي تصدر الترشيحات للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل، موسم الجوائز بفوزه بجوائز مثل جولدن جلوب وعدد من جماعات نقاد الأفلام.

أفضل نص مقتبس

فاز جيمس آيفوري بأوسكار أفضل نص مقتبس عن سكريبت فيلم Call Me By Your Name.

وأصبح النجم العالمي الشهير جيمس إيفوري؛ أكبر فائز بجائزة الأوسكار في التاريخ بعمر 89 سنة.

أفضل سيناريو أصلي

أصبح النجم العالمي الشهير جوردان بيل، أول رجل أسمر البشرة يحصل على جائزة الأوسكار عن أفضل سيناريو أصلي عن فيلم “Get Out”.

أفضل ممثلة

فازت الممثلة فرانسيس مكدورماند بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري Three Billboards Outside Ebbin Missouri”

وتلعب مكدورماند في الفيلم دور امرأة غاضبة تسعى للعدالة في كوميديا سوداء.

وهذه هي ثاني جائزة أوسكار تفوز بها مكدورماند (60 عاما). وفازت مكدورماند بالجائزة الأولى في عام 1997 عن فيلم (فارجو).

أفضل ممثل مساعد

فاز سام روكويل بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما (أوسكار) أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري Three Billboards Outside Ebbin Missouri).

ولعب روكويل (49 عاما) في الفيلم دور شرطي غاضب وعنصري.

وهذه أول جائزة أوسكار يفوز بها روكويل. وقال روكويل الذي بدت عليه السعادة أثناء تسلمه الجائزة “أود أن أشكر الأكاديمية، لم أتخيل أبدا أن أقول هذه الكلمات”.

وروكويل ابن لممثلين وظهر في أول أفلامه المستقلة عندما كان في المدرسة الثانوية.

ووصف روكويل وهو على المنصة كيف كان والده يخرجه من المدرسة عندما كان عمره 8 سنوات كي يذهب إلى السينما.

وقال “حب أمي وأبي للسينما جعلني أحب السينما. ولذلك أشكر أمي وأبي على ذلك. وأحبكما”.

أفضل فيلم رسوم متحركة

فاز فيلم (كوكو Coco) بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.

ويروي الفيلم قصة ولد اسمه ميجول يجد نفسه في أرض الموتى خلال الاحتفال المكسيكي بيوم الموتى. والفيلم من إنتاج بيكسار التابعة لشركة والت ديزني.

أفضل أغنية

أغنية Remember Me تفوز بجائزة أفضل أغنية عن فيلم Coco

أفضل ممثلة مساعدة

فازت الممثلة أليسون جاني بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما (أوسكار) أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم (آي تونيا I Tonya) .

وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها جاني (58 عاما) التي تلعب في الفيلم دور لافونا جولدن الأم المتعسفة للمتزلجة الأولمبية تونيا هاردينج.

واكتسحت جاني، الفائزة بجائزة إيمي سبع مرات، الجوائز الكبرى هذا الموسم بما في ذلك جائزة جولدن جلوب وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).

وقالت جاني للجمهور الذي كان يضحك “لقد فعلت هذا بنفسي … لا يوجد شئ بعيدا عن الحقيقة.”

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

فاز فيلم (إيه فانتاستيك وومان A Fantastic Woman) من تشيلي بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما(أوسكار) أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

ويتناول الفيلم قصة امرأة متحولة جنسيا تكافح ضد أسرة حبيبها بعد وفاته. والفيلم الذي أخرجه وشارك في كتابته سيباستيان ليليو هو أول فيلم من تشيلي يفوز بجائزة أوسكار.

أفضل مؤثرات بصرية

فاز فيلم Blade Runner بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية

مفاجآت للمشاهير

وقبل أن يدخل المشاهير إلى قاعة حفل الأوسكار كان بانتظارهم على باب القاعة المقدم الأميركي الشهير جيمي كيميل بمفاجأة خاصة.

وكيميل الذي يقدّم الحفل العالمي بدورته الـ90 وزّع على المشاهير “وجبات خفيفة Snacks” قبل الدخول إلى الحفل وأخرى كانت موجودة أسفل المقاعد داخل القاعة.

وتفاعل المشاهير على الشبكات الاجتماعية مع ما فعله كيميل وتداولوا صوراً للوجبات الخفيفة وما كتبه المقدم المحبوب بجانبها، كي لا يشعروا بالملل طوال الحفل.

وبعد دخول القاعة وبدء تقديم فقرات الحفل، انضم إليه كل من الممثلة غال غادوت والممثل إنسول ألغورت والمخرج غيليرمو ديل تورو في مفاجأة أخرى للحاضرين، حيث قدموا لهم “ساندويشات النقانق Hot Dog” والحلوى باستخدام بندقية كبيرة كانت تطلق هذه الوجبات تجاه المشاهير.