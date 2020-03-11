الاعلام والاتصالات توصي بمضاعفة سعات الانترنت للمواطنين لاداء اعمالهم من المنزل

(المستقلة)… أوصت هيئة الاعلام والاتصالات بمضاعفة سعات الانترنت للمشتركين دعماً لعمل لجنة الامر الديواني 55 لسنة 2020 ليتسنى للمواطنين اداء اعمالهم عبر وسائل وتطبيقات الانترنت من المنزل.

وجاء في الكتاب الصادر من هيئة الإعلام والإتصالات وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء والموجهة الى رئيس وأعضاء لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 حول دعم عمل لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020، انه إستجابة لمتطلبات المرحلة التي يمر بها العالم على وجه العموم وبلدنا على وجه الخصوص واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنظيمية لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في جمهورية العراق المتمثلة بهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الامر التشريعي (65) لسنة 2004 النافذ ولغرض تسخير الإمكانات المتاحة لدعم عمل لجنتكم حيث لوحظ خلال الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في اقبال المواطنين على استهلاك حزم انترنت بشكل أكبر بسبب تعطيل دوام المدارس والمعاهد والجامعات وخفض الدوام للموظفين بنسبة 50% مما ادى الى ضعف واضح في خدمات الانترنت.

واقترحت الهيئة، ضرورة توفير خدمات الاتصالات والانترنت الى المستخدمين بسعات اكبر لكي يتمكنوا من اداء واجباتهم والتزاماتهم واعمالهم من محال سكنهم بدلا من التجمع في مجال العمل وكذلك للحد من خروج المواطنين من المنازل، كذلك قيام وزارة الاتصالات المتمثلة بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بتوفير سعات مجانية اضافية بنسبة 50% للشركات المتعاقدة معها على أقل تقدير بغية ايصالها لكافة المشتركين على أن تلتزم تلك الشركات بدورها بايصال هذه الخدمات الإضافية الى المشتركين وبنفس اسعار البيع السابقة وعدم زيادتها بشرط ان لايؤثر هذا الإجراء سلبا على الإيرادات الشهرية المتحققة والتي تؤول للخزينة العامة للدولة طيلة المدة المحددة بتعطيل الدوام للخروج من الازمة ولدعم منصات التعليم الالكتروني.

واكملت مقترحها بالتأكيد على كافة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لتوفير افضل واسرع الخدمات للمشتركين ليتسني لكافة المواطنين الاستفادة من هذه الخدمات في مجالات التربية والتعليم والاعمال. (النهاية)