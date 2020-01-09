الاعلام الرقمي : تويتر يحذف حساباً مزيفاً لرئيس الجمهورية

المستقلة /- اعلن مركز الاعلام الرقمي DMC ان منصة تويتر حذفت حساباً مزيفاً يدّعي انه يعود لرئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح .

واوضح المركز في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان “الحساب الذي تم انشاؤه في تشرين الاول من عام 2018 ، كان ينشر اخباراً وتغريدات مزيفة، فضلا عن تصريحات مفبركة ينسبها لرئيس الجمهورية”.

واشار المركز الى ان “الحساب المزيف نشر عدة تغريدات بعد قصف ايران لقاعدة الاسد تفاعل معها المئات من المغردين وتسببت بلغط وجدل وتم تناقلها في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، بل واعتمدتها بعض المؤسسات الاعلامية العراقية”.

ودعا مركز الاعلام “وسائل الاعلام الى تدقيق الحسابات وعائديتها قبل اعتماد التغريدات للمسؤولين والسياسيين”.