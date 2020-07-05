الاعلام الامني: صاروخ كاتيوشا استهدف المنطقة الخضراء ادى لاصابة طفل

المستقلة … اصدرت خلية الاعلام الامني، بيانا تفصيليلا حول ما جرى من استهداف للمنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا.

وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، ان “صاروخا نوع كاتيوشا انطلق مِن منطقة علي الصالح ببغداد بإتجاه المنطقة الخضراء، حيث سقط بجوار إحدى المنازل بالقرب من قناة بلادي، مما ادى جرح طفل وحصول اضرار في المنزل”.

واضافت ان “قواتنا تمكنت مِن إحباط هجوم اخر في منطقة ام العظام والسيطرة على صاروخ نوع كاتيوشا أيضاً وقاعدة الاطلاق”، مشيرة الى ان “هذا الصاروخ كان موجه نحو معسكر التاجي شمالي العاصمة”.