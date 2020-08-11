الاعلام الامني : خبر الهجوم على منفذ جريشان مع الكويت..كذبة وفبركة

المستقلة /- اكدت خلية الاعلام الامني ان خبر وفيديو الهجوم على منفذ جريشان مع الكويت..كذبة وفبركة .

وقالت الخلية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء : انها تابعت ما تداولته بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مصحوبا ببيان وفيديو مِن احدى الجهات التي حاولت تضليل الراي العام بشأن وجود هجوم على منفذ جريشان على الحدود العراقية مع الكويت.

واكدت ان ماجاء في هذا الخبر والفيديو هو كذبة وفبركة، نافية نفيا قاطعا حصول هكذا اعتداء على اي عجلة في هذا المنفذ.

واهابت بوسائل الاعلام كافة بتوخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح او اصدار الاخبار الامنية.