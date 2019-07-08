الاعلام الامني تعلن ضبط معامل تفخيخ وصواريخ كاتيوشا خلال عملية “إرادة النصر”

وقالت الخلية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “القوات المسلحة العاملة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين وخلال عملية “إرادة النصر” وليومها الثاني على التوالي، تواصل فعالياتها البطولية، فقد تمكن اللواء 31 في الحشد الشعبي، من العثور على وكر يحتوي معمل تفخيخ و٨ صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، كما عثر على معملين للتفخيخ أيضاً يحتويان ٦صواريخ نمساوي و٨ صواريخ كاتيوشا أيضا”.

وأضافت أن “اللواء 35 في الحشد الشعبي عثر على دار مفخخة وحزام ناسف ومواد لوجستية ووكر يحتوي معمل للتفخيخ و8 صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، وقد تمت معالجتها من قبل مفارز الهندسة”.

ولفتت الخلية الى أن “فوج سوات عثر على وكر وقد تمت معالجتة ايضا، وعثر اللواء 91 في فرقة المشاة الرابعة عشر على مركز للإتصالات ومعمل لتصنيع العبوات و٥عبوات ناسفة محلية الصنع و٦ قذائف نمساوي وقنبرتي هاون ٦٠ ملم و٤ صواريخ دبابة وكبسولتين وقداحتي تفجير، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.