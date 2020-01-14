الاعلام الامني : انفجارات ليلة امس في الناصرية ناجم عن سقوط قنابر هاون

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..بينت خلية الاعلام الامني ان اصوات الانفجارات ، ليلة امس الاثنين ، في الناصرية ناجم عن سقوط ثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم .

وقال بيان صادر عن الخلية،اليوم، تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” القنبرة الاولى سقطت في نهر الفرات ، اما الثانية سقطت في باب فوج المهمات الخاصة ، فيما سقطت القنبرة الثالثة خلف متحف الناصرية الحضاري “.

واشار البيان الى ان ” سقوط القنابر لم يتسبب بخسائر بشرية “.

وسمعت ليلة امس اصوات انفجارات مدوية في مدينة الناصرية لم تحدد نوعيتها بدقة .