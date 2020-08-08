الاعلام الامني : الشروع بعملية امنية واسعة في وادي الثرثار

المستقلة /- اعلنت خلية الإعلام الأمني عن شروع القوات المشتركة بعملية امنية واسعة في وادي الثرثار وبإسناد مِن طيران الجيش والتحالف الدولي .

وذكر بيان للخلية تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت : اعتمدت قيادة العمليات المشتركة تكتيكاً جديداً في ملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية، وقد نفذت اليوم عملية نوعية مخطط لها بناءً على معلومات أستخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي بوجود كهوف واوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار وتم تاكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف .

واوضح ان قوات قيادة عمليات صلاح الدين شرعت فجر اليوم السبت 8 اب 2020 وبأمرتها قطعات مِن الجيش العراقي وفوج سوات شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي وبإسناد مِن طيران الجيش والتحالف الدولي بواجب مداهمة هذه الأوكار والكهوف سبقها قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية دقيقة على عدد مِن هذه الاهداف ، ومازال الواجب مستمرا.