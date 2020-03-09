الاعلام الأمني : جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليات إنزال على بقايا عصابات داعش

المستقلة … أعلنت خلية الاعلام الأمني، ان جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات داعش الارهابية في جبال مكحول في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته المستقلة، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية، ينفذ أبطال العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات داعش الإرهابية في جبال مكحول ضمن قاطع عمليات صلاح الدين”.

واضافت ان “نخبة العمليات الخاصة من ابطال جهاز مكافحة الارهاب تشتبك الان بعد العثور على نفق في جبال مكحول تتخذ منه هذه المجموعة الارهابية ملاذا لها حيث تم قتل ثلاثة ارهابيين ومازال الاشتباك مستمراً”.