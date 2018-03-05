الاعلامي تامر امين يستعد لبرنامج عالرايق في راديو مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

زار اليوم الإعلامى تامر أمين إذاعة “راديو مصر”، وذلك للإتفاق مع تامر شحاتة المدير التنفيذى لراديو مصر ، على التفاصيل النهائية لبرنامجه الجديد “ع الرايق” والذى سيبدأ الأحد المقبل .

وأكد تامر شحاتة، أنه سعيد بهذا التعاقد لأن تامر أمين قيمة إعلامية كبيرة، وهو أساسا من أبناء التليفزيون المصرى، وأيضا شيء جيد أن تكون تجربة تامر أمين الإذاعية الأولى من خلال إذاعة “راديو مصر”، وأتوقع أن تكون تلك التجربة مختلف بالنسبة لتامر أمين، لا سيما أن فكرة البرنامج جديدة ومختلفة عليه ولم يقدمها من قبل .

يأتى ذلك فى اطار استعداد الإذاعة للانطلاق فى ثوبها الجديد الأحد المقبل، حيث تم التعاقد مع عدد كبير من المذيعين أبرزهم علا الشافعى وأحمد سالم وتامر مطر، فضلا عن مذيعى الإذاعة أنفسهم .