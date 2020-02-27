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الاعلامي احمد البشير يهاجم كابينة علاوي ويصفهم بـ “القتلة”

المستقلة / هاجم الإعلامي الساخر أحمد البشير، صاحب برنامج ”البشير شو“ الكابينة الوزارية التي رشحها المكلف محمد علاوي اليوم الخميس.

وقال البشير في تغريده رصدتها المستقلة على موقع  تويتر “مستقبلك يحدّده شلّة حرامية ومزورچية ومرتشين ومبتزّين! “.

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واردف مستنكراً “لا وفوگاها بيهم قَتَلة وتريدهم يجيبولك مانديلا؟”.

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