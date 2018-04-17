الاعلاميين يطلقون مبادرة الأمل لتخفيض الأسعار في مصر

المستقلة القاهرة – وليد الرمالي

عقد أمس الاجتماع الاول لمؤسسي مبادرة الامل في نادي الاعلاميين بالمنيل والمكون من الاعلامية امل مسعود نائب رئيس الاذاعة المصرية والأستاذ الدكتور محمد وهدان الداعية الاسلامية والدكتورة رشا كامل رئيس جمعية زوجات ضباط الشرطة والكاتب الصحفي احمد رفعت ورجل الاعمال يحيي زلط والإعلامية فاطمة يوسف مدير عام بالإذاعات الموجهه

الاستاذة هدي الكاشف رئيس جمعية نقطة دم والاعلامي خالد سالم بالتلفزيون المصري وطه احمد معد بقناة العاصمة

والعديد من الشخصيات الوطنية

وتم الاتفاق على إطلاق مبادرة الامل للمشاركة في تخفيض أسعار السلع والمنتجات لخدمة المواطن المصري بتشجيع رجال الاعمال للمساهمة مع المبادرة لتوفير السلع بأسعار التكلفة للمواطن المصري خلال تلك الأيام المباركة وتقديم يد العون للقرى الفقيرة والتى تحتاج الى تكاتف المجتمع لدعم اَهلها وتوفير حياة كريمة لهم وستقوم مبادرة الامل بعمل أسواق تجارية وتعاون مع سلاسل تجارية لمكافحة الغلاء الا مبرر من قبل بعض التجار ودعم الاسرة المصرية بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم مع عمل معرض للملابس والاحذية في الأسبوع الأخير من رمضان استعداد لعيد الفطر المبارك بسعر التكلفة مع عمل قوافل طبية وتوعوية ومحاضرات دينية في قرى ونجوع مصر وتتمنى مبادرة الامل مشاركة كل المصريين معها في مكافحة الغلاء