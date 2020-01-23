الاعرجي : الكتل السياسية لاتقدر خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد

المستقلة / متابعة / – كشف ‏‏نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي ، أن الكتل السياسية “لاتقدر المرحلة الخطرة التي تمر بها البلاد”، مشيرا الى أنها لم ترتقي لمستوى الأحداث.

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر”، تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس، “‏لم تُقدِّر الكتل السياسية – للأسف الشديد – خطورة المرحلة التي يمرُّ بها عراقنا الحبيب”.

واضاف أن “السيادةُ اُنتهكت والشعبُ انتفض والحياةُ بجميع مفاصلها عُطّلت، إلا أن تلك الكتل لم تتقدم ولو خطوة في تشكيل حكومةٍ ترتقي لمستوى هذه الأحداث”.