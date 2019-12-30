الاعرجي: يجب على الحكومة حماية الاراضي العراقية

المستقلة … استنكر وزير الداخلية العراقي السابق قاسم الاعرجي اليوم الاثنين، القصف الامريكي الذي استهدف مقر للحشد الشعبي وراح ضحيته العشرات من منتسبي الحشد.

و دعا الاعرجي الحكومة العراقية الى اتخاذ التدابير اللازمة للحافظ على الاراضي العراقية وحماية السيادة العراقية بحسب قوله، و أضاف الاعرجي أن ” القصف الامريكي الذي استهدف احد معسكرات الحشد الشعبي هو انتهاك صارخ للسيادة العراقية”.

و قال الاعرجي “نسأل الله العلي القدير أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.