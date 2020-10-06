الاعرجي يترأس لجنة للتحقيق بالخروقات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية

المستقلة / – كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تؤكد عن تشكيل لجنة عليا هدفها التحقيق في الخروقات الأمنية الأخيرة، واستهداف البعثات الدبلوماسية.

وبينت الوثيقة التي حصلت “المستقلة” على نسخه منها اليوم الثلاثاء ، انه وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة قررنا تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وعضوية فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، وعبدالغني الاسدي رئيس جهاز الأمن الوطني، والفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يار الله رئيس أركان الجيش، والفريق الركن الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن عبدالأمير كامل عبدالله نائب قائد العمليات المشتركة، والفريق الركن عامر صدام المالكي وكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية في وزارة الداخلية”.

واضاف، أن “اللحنة تتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقضر، وتنجز اعمالها خلال 30 يوما من تاريخ تنفيذ هذا الأمر”.