الاعرجي : ندعو المتظاهرين الى اعطاء فرصة للحكومة من أجل توفير مطالبهم

(المستقلة)… كشف وزير الداخلية قاسم الاعرجي عن اصابة اكثر من 200 بين ضابط ومنتسب في المظاهرات القائمة بعدد من المحافظات العراقية، فيما دعا المتظاهرين الى اعطاء فرصة للحكومة من أجل توفير مطالبهم بعد “وصول رسالتهم”.

وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده في كربلاء “لدينا 261 مصابا في القوات الأمنية بين ضابط ومنتسب في التظاهرات الجارية بعدد من مناطق العراق”، لافتا الى أن “38 بين منتسب وضابط تم الاعتداء عليهم من قبل المتظاهرين في كربلاء”.

وأضاف الأعرجي “لم نسمح بالاعتداء على المنتسبين، وبالنسبة للمندسين الذين ينتمون لجهات معروفة سنلاحقهم”، مخاطبا المتظاهرين قائلا “رسالتكم وصلت واعطوا فرصة للحكومة لتوفير مطالبكم”.

يذكر ان معظم محافظات الوسط والجنوب شهدت تظاهرات غاضبة تطالب بتحسين الواقع الخدمي في مناطقهم لاسيما فيما يخص الكهرباء والماء والخدمات الاخرى، فضلا عن توفير فرص عمل. (النهاية)