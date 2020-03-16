الاعرجي : سيتم الإتفاق مع أحد المرشحين على قبول التكليف ثم الاعتذار عنه

المستقلة … كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، عن كواليس اتفاق تم مع احد المرشحين لتمديد فترة حسم ملف رئيس الوزراء 15 يوماً اخرى.

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاثنين ، إنه “وصلت بعض القيادات السياسيّة إلى حدٍّ لا يُصدّق من عدم المبالاة في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمرُّ بها عراقنا وشعبه”.

واضاف “إقترح أحدهم الإتفاق مع أحد المرشحين على قبول التكليف ثم الاعتذار عنه بهدف كسب ١٥ يوماً مرة أخرى، وبذلك يتوفر وقت إضافي لإختيار رئيس وزراء يُتفق عليه!”.