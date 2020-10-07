الاعرجي : سوف نتبع الأساليب المتطورة والمهنية في حماية السجون

المستقلة / – بحث مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي مع وزير العدل سالار عبد الستار محمد، حماية السجون وتعزيزها أمنياً.

وذكر بيان عن مكتب الاعرجي ان الأخير “التقى وزير العدل، القاضي سالار عبد الستار محمد وبحث معه حماية السجون وتعزيزها أمنياً، والتنسيق المشترك فيما بين القوات الأمنية المكلّفة بحماية السجون، وتوحيدها حسب كلّ قاطع مسؤول عن حمايتها”.

وأكد الأعرجي، وفقاً للبيان على “اتّباع الأساليب المتطورة والمهنية في حماية السجون، وضرورة العمل المستمر على تدريب القوات المكلفة بهذه المسؤولية المهمة، للحفاظ على الأمن المجتمعي وترسيخ القانون”.

من جانبه أكد وزير العدل أن “وزارته تعمل وفق ضوابط مهنية عالية في حماية السجون، وهي ماضية بهذا الأمر، لضمان إنفاذ القانون الى جانب تحقيق العدالة”.