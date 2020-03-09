الاعرجي : ستنتهي المدة الدستورية دون الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة

المستقلة … رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي ، أن تنتهي المدة الدستورية دون الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة .

وقال الاعرجي في تغريدة تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، “لقد تراجعت مفاوضات اختيار رئيس الوزراء إلى المربع الأول، وذلك بالعودة للبحث في آليات الترشيح”.

وأضاف أن “هذا يضعنا أمام احتمالية انتهاء المدة الدستورية دون اتفاقٍ على أيّ مرشح!”.

يشار إلى أن المدة الدستورية الـ 15 يوما بدأت في الثاني من آذار الحالي ما يعني أن ما تبقى هو سبعة أيام بلياليها، في ظل ظهور اسماء حزبية يتم تدويرها مرفوضة من قبل الشارع العراقي.