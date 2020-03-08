الاعرجي : زيارة الوفد الايراني لـ بغداد دليل على فشلنا باختيار رئيسٍ للوزراء

المستقلة … اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، أن زيارة الوفد الإيراني الرفيع الى بغداد دليل على فشل السياسيين باختيار رئيسٍ للوزراء.

وقال الاعرجي، في تغريدة له على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “عجْزُنا عن حلِّ مشاكلنا يعني السماح لبعض دول الجوار بالتدخل بشؤوننا، وما زيارة الوفد الإيراني الرفيع اليوم إلا دليل على فشلنا باختيار رئيسٍ للوزراء!”.

ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، امس السبت، الى العاصمة بغداد على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.

وبحسب وكالة “إرنا” الايرانية الرسمية للأنباء، فأن شمخاني سيلتقي كبار المسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس البرلمان وعدد من قادة ورؤساء التيارات السياسية في العراق.