الاعرجي : تعقيد اليات اختيار مرشح جديد نتيجته ابقاء الحكومة الحالية

المستقلة .. اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، ان تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، نتيجته الطبيعة ابقاء الحكومة الحالية .

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح رئاسة الوزراء سيُنتج صعوبة في انتقاء أحد الأسماء المطروحة، مما سيؤدي – وكنتيجة طبيعية – إلى الإبقاء على الحكومة الحالية!”.

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