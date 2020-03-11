الاعرجي : تعقيد اليات اختيار مرشح جديد نتيجته ابقاء الحكومة الحالية

المستقلة .. اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، ان تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، نتيجته الطبيعة ابقاء الحكومة الحالية .

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح رئاسة الوزراء سيُنتج صعوبة في انتقاء أحد الأسماء المطروحة، مما سيؤدي – وكنتيجة طبيعية – إلى الإبقاء على الحكومة الحالية!”.