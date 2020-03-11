الاعرجي : تعقيد اليات اختيار مرشح جديد نتيجته ابقاء الحكومة الحالية
المستقلة .. اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، ان تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء ، نتيجته الطبيعة ابقاء الحكومة الحالية .
وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح رئاسة الوزراء سيُنتج صعوبة في انتقاء أحد الأسماء المطروحة، مما سيؤدي – وكنتيجة طبيعية – إلى الإبقاء على الحكومة الحالية!”.
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تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح رئاسة الوزراء سيُنتج صعوبة في إنتقاء أحد الأسماء المطروحة، مما سيؤدي – وكنتيجة طبيعية – إلى الإبقاء على الحكومة الحالية!
— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) March 11, 2020
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