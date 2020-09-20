الاعرجي : المنزعجون يحاولون خلق الفوضي بعد محاولات فرض القانون
المستقلة / ..اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، ان “المنزعجين” يحاولون خلق الفوضى بسبب محاولات فرض القانون.
وقال الاعرجي في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “يُحاول المنزعجون ايجاد أسباب لإعادة التظاهرات بسبب محاولات فرض القانون؛ فهم يعلمون أن لا وجود لهم إلاّ من خلال الفوضى”.
واستدرك بالقول، “على المتظاهرين أن يعوا ذلك!”.
يُحاول المنزعجون ايجاد أسباب لإعادة التظاهرات بسبب محاولات فرض القانون؛ فهم يعلمون أن لا وجود لهم إلاّ من خلال الفوضى، فعلى المتظاهرين أن يعوا ذلك!
— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) September 20, 2020
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