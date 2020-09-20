الاعرجي : المنزعجون يحاولون خلق الفوضي بعد محاولات فرض القانون

المستقلة / ..اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، ان “المنزعجين” يحاولون خلق الفوضى بسبب محاولات فرض القانون.

وقال الاعرجي في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “يُحاول المنزعجون ايجاد أسباب لإعادة التظاهرات بسبب محاولات فرض القانون؛ فهم يعلمون أن لا وجود لهم إلاّ من خلال الفوضى”.

واستدرك بالقول، “على المتظاهرين أن يعوا ذلك!”.