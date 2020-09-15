الاعرجي : الكتل السياسية تؤيد تغييرات الكاظمي في السر وترفضها بالعلن

المستقلة /- اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، ان الكتل السياسية تؤيد تغييرات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السر وترفضها بالعلن.

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، “إذا كانت بعض تغييرات الكاظمي لشاغلي الدرجات الخاصة مُحبِطة كما وصفتها بعض الشخصيات، فإنّ ردود أفعال الكتل السياسية تعكس مدى النفاق السياسي؛ كونهم يطالبون بها في السر بقوةٍ ويرفضونها في العلن”.