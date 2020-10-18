الاعرجي : اتفاق بين الكتل على تغيير موعد الانتخابات

المستقلة /- قال نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي ، ان هنالك اتفاق بين قادة الكتل السياسية على تغيير موعد الإنتخابات المبكرة لتكون في تشرين الأول من العام القادم.

واكد الاعرجي في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، هروبٌ إلى الأمام.. اتفاق بين قادة الكتل السياسية على تغيير موعد الإنتخابات المبكرة لتكون في تشرين الأول من العام القادم.

ويرى الاعرجي ، أنها لن تُجرى حتى في هذا التاريخ، ولو استطاعت تلك الكتل تأمين اجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري من عام ٢٠٢٢ فسيُعتبر ذلك إنجاز لها، والذي أُشكك به أيضاً!