الاعدام لـ (امرأة) قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

(المستقلة)..أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق امرأة وعشيقها عن جريمة قتل زوجها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” المدانة اعترفت بانها اتفقت مع عشقيها بقتل زوجها (المجنى عليه) مقابل اعطاءه مبلغ ثلاثة الاف دولار،لافتا إلى أن المدانة قامت بادخال القاتل (عشيقها) الى المنزل ليقوم بقتل زوجها باطلاق النار عليه ومن ثم رمي جثته في احد مناطق العاصمة بغداد”.

وتابع أن ” المحكمة وجدت الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانتهما استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ / ج من قانون العقوبات العراقي”.