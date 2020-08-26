الاطاحة بقتلة طفلة بعد اغتصابها والمتاجرة بأعضائها جنوب العراق

(المستقلة)… القت وكالة الاستخبارات القبض عل متهمين قاما باختطاف طفلة وقتلها بعد اغتصابها والمتاجرة بأعضائها البشرية في ذي قار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان” استخبارات الجريمة المنظمة في ذي قار في وزارة الداخلية شكلت فريقا امنيا بعد ورود بلاغ من ذوي طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، والذي يفيد باختطافها”.

وأضاف ” حيث كثفت هذه المفارز جهودها وسخرت مصادرها وتمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين، حيث تبين أنهما من أقرباء المجنى عليها، ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفا بارتكابهما هذه الجريمة، والعمل على قتلها، واغتصابها، والمتاجرة بأعضائها البشرية”.

واوضح انه ” تم التوصل والاستدلال على مكان دفنها والعثور على رفاة الطفلة وحقيبتها الدراسية، كما عثر على مسدس، ومخازن عتاد للاطلاقات وسكين” ، مشيرا الى انه ” جرى تدوين أقوالهما وإحالتهما للجهات المختصة لإكمال أوراقهما التحقيقية، وتسليم رفاة الطفلة الى ذويها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة”.(النهاية)