الاطاحة بتاجر مخدرات في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار عن الاطاحة بتاجر مخدرات في مدينة الناصرية ، وضبط بحوزته 935 قرصا مخدرا .

وذكرت القيادة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة مكافحة مخدرات الناصرية نفذت عملية معلوماتية نوعية اطاحت بتاجر مخدرات بالجرم المشهود ، وضبط بحوزته 935 قرصا مخدرا المسمى محليا ( كبتي )”.

ولفت البيان الى ” اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم ، وتوقيفه استنادا لاحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية “.