الاصلاح الزراعي توافق علي مقترحات للتطوير

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير علي المنتفعين وعلاج المشاكل التي تواجههم، حفاظًا على مصالحهم واستقرارهم، بما سيكون له مردود إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عليهم.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين والموافقة على تخصيص مساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة للتيسير على المواطنين.

وقرر مجلس الادارة الموافقة على مقترحات إضافية لبنود العقود مما يضمن حقوق المنتفع وحقوق الهيئة وتجنب السلبيات التي تضر بالصالح العام وتساعد الهيئة على حفظ مستحقاتها، فضلا عن الموافقة على البيع بالطرق القانونية شريطة سداد كامل الثمن، وفِي حال موافقة المجلس على التقسيط يكون بدفع 25 ‎%‎ مقدم الثمن وباقي القيمة على ثلاث سنوات بقيمة 25 ‎%‎ لكل عام، وبفائدة مستحقة بقيمة 7 ‎%‎ عن كل قسط، وفِي حالة التأخير عن ميعاد القسط يحتسب غرامه ماليه تعادل قيمة فائدة البنك المركزي.

ووافق المجلس على إنهاء العلاقات الإيجارية او عقود التمليك لعدد من المساحات المنتفع بها لمخالفة الطرف الثاني من المنتفعين للغرض المباعة من اجله او تقاعسهم في سداد مستحقات الهيئة.

ووافق مجلس الادارة على تخصيص مساحة: 1925 متر بعزبه الهجين بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، فضلا عن تخصيص مساحة: 1050 م2، بعزبة الستين التابعة لقرية غزالة، بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية لإقامة مدرسة ابتدائية.

ووافق المجلس ايضا على تخصيص مساحة: 298 م2 لإقامة مكتب تموين بالضبعة في محافظة مطروح، فضلا عن تخصيص مساحة: 250م مكتب بريد، ووحدة شئون اجتماعية بالناصرية – بمركز بنى مزار في محافظة المنيا.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع علي أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال المشروعات الإنتاجية المختلفة التي تنفذها في عدد من المحافظات، والتي تشمل مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي المتنوعة.

ومن جهته استعرض الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعي الانجازات التي حققتها الهيئة الماضية، فضلا عن استعراض خطة الهيئة للتيسير علي المنتفعين الفترة المقبلة، لافتا الي ان اجمالي الايرادات التي حققتها الهيئة خلال الشهور الستة الماضية، حيث بلغت حوالي 270 مليون جنيه، فضلا عن 9 مليون جنيه حصيلة إجراءات الحجز الادارى.

وأشار مدير الهيئة الي انه تم التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاون والتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لطرح عدد 160 قطعه ارض بالمزايدة العلنية، فضلا عن التعاون مع هيئة المساحة المصرية لرفع مساحات ولاية الاصلاح بمحافظتي الاسكندرية ومطروح تمهيدا للتصرف وتقنين الأوضاع عليها.

واوضح انه تم ايضا التعاون مع شركة الكهرباء بمدينة الاسكندرية لحصر الوحدات السكنية المقامة علي اراضى الاصلاح الزراعى واسترداد مستحقات الهيئة من قيمة هذه الاراضى المقامة عليها، ذلك فضلا عن اجراءات التعاون بين لجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وهيئة الاصلاح الزراعى وقوة إنفاذ القانون لاسترداد أموال واراضى الهيئة.

وقال مدير الهيئة انه تم ايضا رفع مساحة تقدر بحوالي 90 فدان بمحافظة الجيزة تمهيدا لقيام الهيئة بالاستيلاء عليها طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى، لافتا الي ان الهيئة مستمرة في إجراءات الحجز الادارى لكافة المتقاعسين عن السداد بمستحقاتها المالية، واهاب بالجميع بسرعة السداد وتقنين اوضاعهم.