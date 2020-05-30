الاصابات في انحاء العالم تقترب من 6 ملايين ..والوفيات تتجاوز 350 الف

(المستقلة)..أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 364,362 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش (14.00 بتوقيت بغداد) السبت.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5,931,510 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافي من بينهم 2,455,400 شخص على الأقل.

و لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانيات فحص محدودة.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 102,836 وفاة من أصل 1,747,087 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 406,446 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 38161 وفاة من أصل 271,222 إصابة، تليها إيطاليا مع 33229 وفاة من أصل 232,248 إصابة وفرنسا مع 28714 وفاة من أصل 186,797 إصابة والبرازيل مع 27878 وفاة من أصل 465,166 إصابة.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) عن 82999 إصابة (4 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت) بينها 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) بينما تعافى 78302 شخصاً.

وأحصت أوروبا حتى السبت عند الساعة 11,00 ت غ، 177,043 وفاة من أصل 2,125,665 إصابة فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 109,865 من بين 1,836,473 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 48643 وفاة (928,758 إصابة)، وآسيا 15504 وفاة (511,698 إصابة)، والشرق الأوسط 9258 وفاة (385,512 إصابة)، وإفريقيا 3917 وفاة (134,856 إصابة)، وأوقيانيا 132 وفاة (8555 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.