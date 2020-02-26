الاشتباه بإصابة 8 أشخاص بكورونا في السودان

المستقلة /أعلنت وزارة الصحة السودانية، إرسال فريق طبي إلى إحدى الفنادق بالخرطوم للتقصي عن وجود 8 أجانب قدموا من الصين يشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي حالات للإصابة بالمرض.

وقال مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، محمد نقد الله، في تصريحات صحفية، إن درجات حرارة الضيوف المقيمين في الفندق تتراح بين 35 و36 درجة، ولا توجد حالات إصابة بينهم.

وأضاف محمد نقد الله أن بعض منهم دخل البلاد منذ 4 فبراير الجاري، وحتى 22 من الشهر نفسه، مؤكدا أنهم جزء من المجموعة المسجلة والمتابعة من قبل السلطات الصحية ولا يعدون مصدر خطر.

وفي السايق ذاته، نفت وزارة الصحة صحة ما تردد عن دخول عدد من الصينيين العاملين في مصفاة الجيلي، والقادمين من الصين، دون علم السلطات الصحية.

وأفادت الوزارة بأن كافة الصينيين خضعوا لكل خطوات الرقابة المطلوبة والمفروضة والمتابعة، بالشراكة مع مسؤولي الخدمات الصحية التي يتبعون لها.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن نظام الحجر الصحي المتبع للقادمين والذين لا تظهر عليهم أعراض الإشتباه بالإصابة، يشمل قياس درجة الحرارة وملء استمارة إقرار صحي تتضمن المعلومات المطلوبة عن الزائرين ومن أين قدموا، بالإضافة لوجهتهم داخل السودان، وأرقام هواتفهم.

كما أكدت أن السلطات الصحية أن كل القادمين سواء من السودانيين أو غيرهم، تتم متابعتهم لمدة أسبوعين.