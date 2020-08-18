الاسدي : يكشف تفاصيل الاجتماع مع الكاظمي ويؤكد دعم الفتح لاجراء الانتخابات

المستقلة… كشف رئيس كتلة السند الوطني المنضوية في تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اكد دعم تحالف الفتح لاجراء الانتخابات.

وقال الاسدي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني ان “الاجتماع كان مخصصا لمناقشة زيارة الكاظمي المرتقبة لواشنطن، وتم التباحث حول جدولة الانسحاب الأميركي من العراق”.

واكد الاسدي انه “لا توجد أي اشتراطات على الكاظمي خلال لقائه مع قوى تحالف الفتح”، مبينا ان “اللقاء كان ايجابياً جداً”.

وشدد على ان “يكون خروج القوات الأجنبية من العراق لا رجعة فيه، ولا يمكن القبول بأي مساعدة الى العراق مشروطة لأنها تنتقص من السيادة”.

وتابع ان “حكومة الكاظمي تشكلت وفق تفاهمات سياسية لحل الأزمة التي حصلت في العراق ولسنا معارضين لها”، مبينا ان “حكومة الكاظمي جاءت نتيجة تفاهمات تمثلت بورقة المبادئ العشرة التي اشترطنا على رئيس الوزراء تنفيذها”.

واضاف ان “رئيس الوزراء يسير وفق التفاهمات والمبادئ التي تم الاتفاق عليها” .

وبشأن الانتخابات اشار الاسدي الى ان “تحالف الفتح اقترح أن تجري الانتخابات في نيسان المقبل لأمور فنية اعلنتها المفوضية والمتعلقة بعمل اجهزة الاقتراع”، مؤكدا ان “الفتح سيكون داعماً لإجراء الانتخابات متى ما كانت أفضل وأسرع”.

وتابع انه “يجب على الحكومة إعادة هيبة الدولة على جميع التصرفات المخالفة للقانون، كما يجب حفظ هيبة الدولة من الجماعات المسلحة ومنع الاقتتال العشائري”.

وبخصوص حركة الاحتجاج لفت الاسدي الى ان “التظاهرات المطلبية بالعراق بدأت منذ عام 2011 ولم تكن هنالك استجابة لها من قبل الحكومات المتعاقبة”، مبينا انه “تم التباحث مع الكاظمي بخصوص المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد وعدم عودتهم للخدمة بسبب عدم توفر التخصيصات المالية”. (النهاية)