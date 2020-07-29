الاسدي يبحث مع رئيس هيئة المساءلة والعدالة الوضع السياسي والامني

المستقلة /- استقبل رئيس جهاز الامن الوطني الفريق عبد الغني الاسدي ، باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائب رئيس الهيئة صلاح مزاحم الجبوري ، وبحث معهم سبل التعاون المشترك بين الطرفين .

وذكر بيان لهيئة المساءلة والعدالة تلقت المستقلةنسخة منه اليوم الاربعاء :” جرى خلال اللقاء التباحث في محاور عدة من ضمنها الوضع السياسي والامني “.

واكد رئيس الهيئة حرصه الكامل على حل جميع الملفات وتذليل كل الصعاب التي تواجه عمل الطرفين للارتقاء به الى المستوى المطلوب .

من جانبه أكد رئيس الجهاز ضرورة التواصل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك .