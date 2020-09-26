الاسدي : ما تداولته قناة العربية حول انهاء حكومة الكاظمي عارٍٍٍٍٍٍِ عن الصحة

الاسدي : ما تداولته قناة العربية حول انهاء حكومة الكاظمي عارٍٍٍٍٍٍِ عن الصحة

المستقلة / متابعة /- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي لو أراد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري انهاء اية حكومة فيكون من خلال البرلمان وآلياته الدستورية.

وقال الاسدي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، ان “ما ذكرته قناة العربية ان هناك تحركاً عسكرياً يقوده المالكي والعامري للاطاحة بحكومة الكاظمي عار عن الصحة، ولم يعرض في اللقاء اية أدلة”.

وأضاف الاسدي أنه “إذا أراد الرجلان انهاء اية حكومة لا تخدم الشعب العراقي وتبتعد عن مصالحه الأساسية، فالبرلمان وآلياته الدستورية موجودة ولا يحتاج إلى تحرك عسكري”.