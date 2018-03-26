الاستعلامات المصرية تؤكد لم نتلق اي شكاوي حتي نهاية اليوم الاول للانتخابات الرئاسية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

انهي المراسلين الاجانب في مصر يومهم الاول في تغطية الانتخابات الرئاسية بدون شكاوي حيث خصصت لهم الهيئة العامة للاستعلامات المصرية غرفة عمليات في نادي المراسلين الاجانب وقد تواصل أعضاء الغرفة مع ممثلي 72 وسيلة إعلامية، منهم 50 معتمداً مقيماً منذ الساعة السادسة مساءً وحتي الساعة التاسعة مساءً، موعد إغلاق لجان الاقتراع بعدد من المحافظات، ولم تسجل غرفة العمليات أى شكاوى من المراسلين.

كما تواصلت غرفة العمليات مع ممثلي 22 وسيلة إعلامية زائرين، وقد أفادوا أيضاً بعدم وجود شكاوي أو صعوبات أثناء تغطياتهم الإعلامية.

وقد استقبل ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بغرفة العمليات، عددًا من المراسلين الأجانب الزائرين والمقيمين، الذين لم يتمكنوا من استخراج أو استلام تصاريح تغطية الانتخابات، حيث تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم استخراج وتسليم التصاريح لهم والبالغ عددها 16 تصريحاً.

هذا، وتعمل غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات على مدار الساعة، وتتواصل مع كافة ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المقيمين والزائرين، المصرح لهم بتغطية الانتخابات، والبالغ عددهم 680 مراسلاً مقيماً وزائراً، لحل كافة الصعوبات والمشكلات التي قد تواجههم أثناء تغطياتهم الإعلامية، وكذلك الرد علي استفساراتهم من خلال الخط الساخن 16149.