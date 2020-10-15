المستقلة / – أعلنت وكالة الاستخبارات، ضبط مخبئ للأسلحة بدلالة أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم في أيمن الموصل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت المستقلة اليوم الخميس،أن”مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل أحد المنازل في الجانب الأيمن للموصل المُصادَر من قبل عصابات داعش أثناء سيطرتهم على المحافظة آنذاك،”مبيناً أن”الكدس يحتوي بداخله على (9) أحزمة ناسفة معدة للتفجير و (7) بنادق و (13) فتاير طائرات مسيرة و رمانتين يدويتين و واير كوارتز وراية تعريفية لعصابات داعش وجعب أحزمة ناسفة و أقنعة وقاية و كتباً تثقيفية لفكر داعش الإرهابي”.

وأضاف،أنه”تم رفع الأحزمة والمواد المضبوطة بدون حادث يذكر”.