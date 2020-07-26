الاستخبارات : تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطف شمالي بغداد

(المستقلة)… أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطف في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.

وقالت الوكالة في بيان لها ان “مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تحرير أحد المختطفين وإلقاء القبض على الخاطف في منطقة الكاظمية ب‍بغداد”.

وتابع البيان أن “عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مشترك ومتابعة كاميرات المراقبة وتحرير المختطف الذي تم احتجازه من قبل المتهم الخاطف في أحد محلات بيع الملابس في سوق الكاظمية”، مشيراً إلى “تدوين أقوال المتهم وتسليمه بوصل استلام أصولي إلى الجهات المختصة”.(النهاية)