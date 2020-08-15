الاستخبارات : القبض على مزور عملات بحوزته 40 ألف دولار في بغداد

(المستقلة)… أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلقاء القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة بحوزته 40 ألف دولار في بغداد.

وقال بيان للوكالة وتلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة في منطقة المنصور ب‍بغداد”.

وأضاف البيان أنه “تم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته 40 ألف دولار أميركي فئة (١٠٠ دولار مزيف)، أثناء قيامه بالترويج ومحاولة بيعها ليتم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة بعد تدوين أقواله”. (النهاية)