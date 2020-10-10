الاستخبارات : القبض على متهمين يروجان للعنف الطائفي وتمجيد النظام السابق

المستقلة /- القت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية القبض على متهمين اثنين يروجان للعنف الطائفي وتمجيد النظام السابق في بغداد.

وذكر بيان للاستخبارات تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، انه بعملية استخباراتية دقيقة وبعد مرور ساعتين من وقوع الحدث ، القت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد القبض على متهمين في منطقة الدورة ببغداد .

واكدت ، ان المتهمين يروجان للعنف الطائفي وتمجيد للنظام السابق من خلال كتابة عبارات على مساجد ومدارس إحد احياء مناطق الدورة ببغداد، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بقيامها بجريمتهما النكراء والغرض من ذلك هو لتأجيج الوضع في المنطقة.