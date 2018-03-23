الاستخبارات العسكرية تضبط مستودعا للعبوات الناسفة في الحويجة

(المستقلة)… تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من ضبط مستودع للعبوات الناسفة في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم ان “عددا من عناصرها وبالتعاون مع لواء 20 في الشرطة الاتحادية، تمكنوا من ضبط مستودع للعبوات الناسفة مخبأ تحت الارض بطريقة لا تثير الشبهات والشكوك في منطقة الجمالي بقضاء الحويجة في كركوك”.

واضافت ان “المستودع يحتوي على 14 صندوقا فيه قذائف هاون من عيار ١٢٠ملم، بالاضافة الى قذيفة دبابة عيار ١٠٠ ملم، ومستلزمات طبية تستخدم لعلاج المصابين واجراء العمليات الصغرى”.

واشارت الى انه “تم تدمير المستودع من قبل القوة المنفذة للواجب دون اي خسائر بشرية”. (النهاية)