الاستخبارات : تلقي القبض على ستة “إرهابيين” هربوا من كركوك

(المستقلة).. أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على ستة “إرهابيين” هربوا من محافظة كركوك.

وقالت في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن” فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بمحافظة صلاح الدين تلقى معلومات عن وجود عدد من الإرهابيين هربوا من محافظة كركوك الى صلاح الدين”.

وأوضح أن “الفريق وبعد تضيق الخناق عليهم من قبل القوات الأمنية تمكن من إلقاء القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة”.

وتابع البيان أنه “من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش بالفترات الماضية”، مشيرا إلى “تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل”.(النهاية)