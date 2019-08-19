الاستثمار في الأسهم والسندات ينهض بالاقتصاد

(المستقلة)..اكد المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام ضرورة التوسع في تاسيس الشركات المساهمة.

وقال عبد السلام ان هذا التوجه يقود الى النهوض بالاقتصاد العراقي، عبر توسيع الاستثمارات وتشغيل الكفاءات، لافتا الى ضرورة ان تكون مساهمة الشركات المحلية في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة وقريبة من النسب العالمية التي تترواح مابين ٤٠-٧٠ بالمئة.

وأشار الى ان عدد الشركات المساهمة في العراق يجب ان يلامس ال٥٠٠ شركة، في اقتصاد بهذا الحجم وتبادلاته التجارة وما يملكه من ثروات طبيعية وموارد بشرية.

ونبه عبد السلام الى ان الاستثمار في الأسهم والسندات يدعم الاقتصاد الوطني واقتصاد العائلة ويحقق منافع ترفع من المستوى المعاشي لها.