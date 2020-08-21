الاسبوع المقبل..قمة ثلاثية في عمان تجمع الكاظمي والسيسي والملك عبد الله

(المستقلة).. كشف مصدر سياسي مطلع عن عقد قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد المصدر ان الترتيبات تجري لعقد القمة في العاصمة الاردنية الاسبوع المقبل، بعد عودة الكاظمي من زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية.

وكانت مصادر قد اشارت الى أن الكاظمي وافق على تمديد مدة زيارته الى الولايات المتحدة بناء على طلب من اعضاء في الكونغرس الامريكي، حيث كان من المقرر أن تنتهي امس الخميس بعد لقاء الرئيس الامريكي رونالد ترامب وصدور البيان المشترك للزيارة.

وكان الكاظمي قد استبق زيارته الى الولايات المتحدة بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما تأجلت زيارته الى المملكة العربية السعودية بسبب دخول الملك سلمان الى المستشفى بشكل عاجل.

وكانت مصادر قد اشارت في وقت سابق الى عرض مصري لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية عبر ميناء العقبة الاردني.