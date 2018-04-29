الاسبان يتظاهرون احتجاجا بسبب قضية اغتصاب

(المستقلة).. تظاهر عشرات الآلاف في عدد من المدن الإسبانية احتجاجا على حكم اعتبر مخففا على 5 رجال اعتدوا جماعيا على شابة أثناء مهرجان بامبلونا لمصارعة الثيران.

وأقيمت مظاهرات عارمة إلى كافة الشوارع الإسبانية وذلك بعد صدور حكم قضائي بـ 9 سنوات سجن على المتهمين بالاعتداء، حيث اعتبره المتظاهرون حكما مخففا، بينما طالب مرتكبو الحادث بالطعن في القرار.

وقالت الشرطة في بامبلونا إن نحو 35 ألف شخص خرجوا للشوارع مرددين أن القضية ليست اعتداء جنسيا بل جريمة اغتصاب.

وتعود الجريمة لشهر تموز من عام 2016 حين اصطحبت المجموعة الفتاة إلى قبو والتفوا حولها قبل تنفيذ اعتدائهم الجنسي الجماعي، وقام منفذو الاعتداء بتصوير مقاطع للاعتداء الجنسي.

يذكر أن المظاهرات الحالية تعد من أكبر الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إسبانيا في السنوات العشر الماضية.