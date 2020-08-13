الازمة النيابية : تحذر من ارتفاع كبير بأصابات كورونا.. وتؤكد لا وجود للحظر بالشارع

(المستقلة)… حذر عضو خلية الازمة النائب رياض المسعودي من ارتفاع كبير في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، مبينة أن الحظر يطبق فقط على الموظفين في دوائر الدولة والطلبة ولاوجود له في الشارع كما لا يوجد له تطبيق يتجاوز 10% في عموم العراق .

وقال المسعودي للـ(المستقلة) اليوم الخميس إن “الأيام المقبلة سوف تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، بسبب عدم تنفيذ الاجراءات والقرارات، التي تتخذ لمواجهة هذا الوباء”، مشيراً إلى أن “القرارات تتخذ حبراً على ورق ولا تنفيذ لها على أرض الواقع”.

واكد المسعودي أن “الحظر يطبق فقط على الموظفين في دوائر الدولة والطلبة، ولاوجود له في الشارع، كما لا يوجد له تطبيق يتجاوز 10% في عموم العراق”.

فيما حذر المسعودي من “استمرار ارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا، يجعل وزارة الصحة غير قادرة على مواجهة هذا الارتفاع، ولهذا الحكومة مطالبة بوضع خطط عاجلة لمواجهة اي موجة ارتفاع قادمة كبيرة”.(النهاية)