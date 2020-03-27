الازمة البرلمانية تضع آلية لعودة العراقيين العالقين في الخارج
(المستقلة).. وضعت خلية الازمة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا آلية وجدول بالاولويات الخاصة بعودة العراقيين العالقين والراغبين بالعودة الى البلاد.
ودعت الخلية في اجتماع عقدته اليوم الجمعة ، بحضور وكلاء وزارات الخارجية والصحة والنقل ونائب قائد عمليات بغداد ومدير قناة العراقية الاخبارية ، الى مراجعة شركة الخطوط الجوية العراقية والبعثات الدبلوماسية في دولهم لتثبيت التوقيتات الزمنية لعودتهم، على ان تقوم وزارة الصحة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فور عودتهم ، حفاظا وحرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
وابدى رئيس الخلية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي تخوفه وقلقه من الزيادة الحاصلة اليوم الجمعة بعدد الحالات المشخصة بفايروس كورونا ، سيما في محافظتي النجف والبصرة وجانب الرصافة ببغداد.
ودعا خلية الازمة الوزارية والقوات الامنية المنتشرة في مختلف ارجاء البلاد الى تشديد اجراءات فرض حظر التجوال خاصة في الاسبوعين المقبلين الحاسمين ، واتخاذ القرارات ” الحازمة ” التي من شأنها منع التجمعات وغلق اماكن ارتياد الشباب بكافة انواعها .
وطالب الكعبي مع خلية الازمة النيابية ، مجلس الوزراء لإيلاء اهتمام ” بالغ ” وسريع باجراءات الوقاية والسلامة لحماية الأبطال من الكوادر الطبية والصحية و مختلف تشكيلات القوات المسلحة ، مؤكدا ان زيادة حالات الاصابة بكورونا هذا اليوم يدعونا لمسؤولية ” تضامنية ” بتشديد فرض حظر التجوال وزيادة نشر التوعية الصحية لدى المواطنين .
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