الارصاد تحذر موجة امطار وسيول تجتاح مصر بدءا من الغد

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

كشف قطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والري أن التنبؤات الأولية تشير إلى احتمال حدوث موجة جديدة لمدة ثلاث أيام من الأمطار والسيول .

حيث عرضت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري الدكتور ” إيمان السيد” موقف التوقعات التي أشارت إلى احتمال حدوث موجة جديدة من الأمطار من يوم الاثنين القادم الموافق 30 ابريل 2018.

وتستمر تلك الموجة ثلاث أيام متتالية، وجاءت تلك التصريحات بعد اجتماع وزير الموارد المائية ” محمد عبد العاطي” مع رؤساء مصلحة الري والكهرباء وهيئة الصرف الصحي، وقطاع المياه الجوفية .

وجاء هذا الاجتماع الهام من أجل تحديد موقف التعامل مع السيول في إطار ما تم اتخاذه من إجراءات ومشروعات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ومشروعات مخطط تنفيذها.

ويجب على الجميع الاستعداد لتلك الموجة، وخاصة الجهات المعنية من أجل توفير الخدمات حتى لا تغرق المدن كما حدث خلال الموجة التي حدثت خلال الساعات القليلة الماضية، ولم تنجح الحكومة في انقاذ المواطنين فوراً ونشل المياه وخاصة في منطقة التجمع الخامس.

وبعد فشل الجهات المعنية في احتواء أزمة أمطار التجمع خلال الأيام الماضية، ناشدت هيئة الأرصاد محذرة الجميع من تجدد موجة الأمطار من جديد خلال هذا الأسبوع، وعلى الجميع الاستعداد لتلك الأمطار.