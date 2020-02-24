الاردن يمنع كادر بواخر صينية من النزول للعقبة والاحتكاك مع المجتمع

ويأتي هذا الاجراء مع رفع الادارة المحلية في محافظة العقبة، من مستوى استعدادها وتأهبها ضمن اجراءات التفتيش الدقيق عبر المنافذ البحرية والبرية والجوي لمواجهة فيروس كورونا، والذي بدأ يظهر في العديد من الدول المحيطة، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وبين مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد السلمان ان الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، عملت على توفير عدد من اجهزة الفحص الحرارية للكشف على طواقم البواخر القادمة الى العقبة اثناء التفتيش، للتأكد من عدم وجود أي اعراض للفيروس على الطواقم.

واشار إلى انه تم التعميم على كافة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، بما فيها وكلاء الملاحة لتبليغ الهيئة البحرية بالإجراءات التي يتخذونها بما فيها تبليغهم عن موعد وصول البواخر قبل وصولها المياه الاقليمية بيومين، وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لا سيما السلامة العامة والصحة عند التدقيق على العاملين والسياح من مختلف الجنسيات.

ولفت السلمان، إلى أن كل سفينة أو باخرة تدخل المياه الاقليمية الأردنية تقوم كوادر الهيئة بالكشف الحسي عليها والتدقيق بشكل أعمق على السيرة المرضية وفحص كامل الطاقم طبيا بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا بأنه وعند الاشتباه بأي اصابة غير طبيعية فإن السفينة تمنع من الاصطفاف على أرصفة الموانئ وتبقى بالمياه الاقليمية لحين التأكد من الاصابة أيا كانت.

واكد ان هناك اجراءات احترازية تقوم بها الهيئة لجميع السفن القادمة لموانئ العقبة، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول المحيطة.

واوضح السلمان ان كابتن الباخرة او السفينة وحسب الاتفاقيات الدولية ملزم بتقديم اقرار صحي لكافة طاقمه وشهادات خلو من الأمراض، مبينا انه وخلال 48 ساعة القادمة لا توجد أي باخرة قادمة من الصين لموانئ العقبة، ولم تسجل أي حالة مرضية خلال الفترة الماضية.

واضاف ان للأردن اتفاقيات للتبادل التجاري مع الصين، مؤكدا ان حاويات البضائع التي وصلت ميناء العقبة عبر سفن تحمل اكثر من 15 الف حاوية توقفت في العديد من موانئ الدول الاخرى، وهي قادمة من مدن في الصين غير معلن عن تسجيل اصابة فيها بفيروس كارونا.

واكد السلمان، ان جميع طاقم الباخرة منع من النزول الى مدينة العقبة وتم فحصهم طبياً بشكل دقيق قبل اصطفافها على ارصفة ميناء الحاويات، من قبل لجنة خاصة تضم طاقم التفتيش من الهيئة وكادرا طبيا بالتعاون مع الجهات الامنية الاخرى.

وطمأن السلمان جميع المواطنين انه لا خوف من أي باخرة قادمة تحمل على متنها بضائع من الصين، مؤكداً ان الاشتباه بأي باخرة قادمة من موانئ بلدان مصابة بفيروس كورونا يتم تبليغها بتغيير وجهتها قبل دخولها المياه الاقليمية.

وفيما استنفرت الهيئة البحرية الاردنية المسؤولة عن سلامة البواخر والبحر كوادرها لمواجهة اي طارئ، اعلن عن حالة تأهب فيه مطار الملك الحسين الدولي من خلال وضع اجهزة عالية الحساسية للكشف على القادمين من مختلف الدول.

اكد مدير المطار ناصر المجالي أن إدارة المطار بالتعاون مع وزارة الصحة وضعت إجراءات وقائية وعلاجية لفحص القادمين عبر تركيب ماسحات حرارية ثابتة ويدوية لكشف المصابين بارتفاع درجة الحرارة أو أي اشتباه بإصابتهم بمرض كورونا الجديد، ورفعت مستوى تأهب جميع الكوادر العاملة.

وأكد المجالي، أن مطار الملك الحسين الدولي يمثل مركزا مهما في حركة نقل الزوار والمسافرين للعقبة ويعتبر وجهة مثالية للمستثمرين العرب والأجانب والسياح والمواطنين من شتى دول العالم.