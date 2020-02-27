الاردن يمنع دخول 7 عراقيين لاراضيه لارتفاع حرارتهم

(المستقلة)… أعادت السلطات الاردنية الخميس في معبر الكرامة على الحدود مع العراق، سبعة عراقيين لارتفاع في درجات حرارتهم.

وقال مدير مستشفى الرويشد الحكومي، مسؤول الصحة في اللواء، الدكتور موسى أبو عاقولة، إنه تم إعادة سبعة عراقيين كانوا قادمين الى الاردن من خلال معبر الكرامة، بعدما اثبتت الفحوصات المسحية ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37 درجة، موضحا ان اعادتهم استندت الى الاجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، للحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا في المملكة. بحسب وكالة الانباء الاردنية.

ولفت إلى أن تنسيقا تم بين الكوادر العاملة في حدود الكرامة الاردني، مع نظرائهم في الحدود العراقية، لمنع دخول الحالات المشتبه بها من الجانبين، واعادتها الى بلادها في حين يُسمح للمواطن فقط دخول دولته على أن يتم اجراء الفحوصات وعزله في مراكز خاصة للتأكد من حالته الطبية.

وبين أبو عاقولة، ان اعداد القادمين من الجانب العراقي الى الاردن يتراوح ما بين 500-700 قادم يوميا، مشيرا الى انهم يخضعون للفحوصات الحرارية التي وضعتها الوزارة في المنطقة الحدودية من خلال كوادر طبية وتمريضية للحفاظ على السلامة والصحة العامة للجانبين الأردني والعراقي.

وأوضح ان الوزارة رفدت الكوادر بالنظارات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا، والمعقمات الطبية، الى جانب توزيع كمامات على كافة العاملين في المعبر من الكوادر الطبية والأمنية والجمركية للوقاية من المرض.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لشاب عاد من ايران الى بغداد العاصمة، قبل اعلان اصابة بالنجف لوافد ايراني، و4 في كركوك كانوا في ايران ايضا.

وقررت السلطات الرسمية في العراق تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس والجامعات لعشرة أيام بدءاً من الغد، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قررت منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية. (النهاية)